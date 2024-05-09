İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2024 Perşembe / 2 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2411
  • EURO
    34,8175
  • ALTIN
    2415.59
  • BIST100
    10268.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Başkentte kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayvan pazarında kurban satışları başladı. Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 8 ila 20 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 60 bin ila 250 bin lira arasında satışa sunuldu.

AA9 Mayıs 2024 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
Başkentte kurbanlıklar alıcılarını bekliyor
ABONE OL

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda küçükbaş kurbanlıklar 8 ila 20 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 60 bin ila 250 bin lira arasında satışa sunuldu.

Kurbanlık almak için pazara giden vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'ndan sorumlu Veteriner Hekim Bekir Kılınç, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Kurbanlık vasıflarını taşıyan sağlıklı hayvanların seçilmesi gerektiğini dile getiren Kılınç, "Kurban haftasında pazarımız her gün açık olacak. Aynı zamanda burada kesim yerimiz de var. Vatandaşlarımızın küçükbaş kurbanlıklarını burada kesip evlerine götürebilirler. Çubuk Belediyesi olarak kurban bayramına hazırız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.