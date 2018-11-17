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Başkentteki terör örgütü operasyonu

Başkentte, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

  • AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması üyesi oldukları ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen G.Ö, C.E.A. ve S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 13 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 zanlıdan 3'ü gözaltına alınmıştı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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