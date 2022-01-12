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Güncel

Başörtülü öğrenciye hakaret etmişti... Prof. Dr. Metin Kazancı hakkında karar

Ankara Üniversitesi, başörtülü bir öğrenciye hakaret eden öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Kazancı'nın üniversite ile ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

12 Ocak 2022 Çarşamba 07:58 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 07:58
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Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek hakarette bulunmuştu. Üniversite, Prof. Dr. Kazancı ile ilişiğini kesildiğini açıkladı.

"ÜNİVERSİTEMİZDE DERS VERMEMESİ KARARI ALINMIŞTIR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesinde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır"

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