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Başpiskoposun Türkevi'nin açılışına katılmasından rahatsız oldular!

Amerika Başpiskoposu Lambriniadis'in Türkevi binasının açılışına katılması Atina hükümeti ve GKRY'ni rahatsız etti.

22 Eylül 2021 Çarşamba 17:46 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 17:48
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Amerika Başpiskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun yer alacağı yeni Türkevi binasının açılışına katılması Atina hükümetini ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni rahatsız etti.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in Türkevi binasının açılışına katılması nedeniyle başpiskopos Lambriniadis'le görüşmeyeceği iddia edildi.

Konuyu gündeme getiren Yunan basını, başpiskoposun Ankara'yla yakın ilişki kurmaya çalıştığını ileri sürdü. Yunan basını ayrıca Lambriniadis'in KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la yan yana poz vermesine de tepki gösterdi.

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