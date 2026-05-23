  • Başsavcılıktan Muhittin Böcek açıklaması: Tahliye iddiaları asılsız
Başsavcılıktan Muhittin Böcek açıklaması: Tahliye iddiaları asılsız

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi kararıyla tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılık, Böcek ile Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin sürdüğünü duyurdu.

AA23 Mayıs 2026 Cumartesi 00:15
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiği şeklinde haberler çıkması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halleri devam etmektedir. Bu şekilde gerçeğe aykırı çıkan haberlere itibar edilmemesi, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

