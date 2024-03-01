İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2024 Cuma / 21 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3591
  • EURO
    33,947
  • ALTIN
    2068.53
  • BIST100
    9153.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde
Güncel

Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde

Marmara Denizi'nde batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 16. gününde devam ediliyor.

AA1 Mart 2024 Cuma 15:10 - Güncelleme:
Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 16. gününde
ABONE OL

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kayıp Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmalarına çok sayıda personel katılıyor.

Şimdiye kadar 45 kez dalış gerçekleştirilen ve 2 personelin cesedi bulunan geminin enkazında diğer 4 denizcinin izine rastlanılmaması üzerine bugün itibarıyla dalışlar sona erdirildi.

Arama çalışmaları deniz yüzeyi ve kıyı bölgelerin yanı sıra Sahil Güvenlik ekiplerince midye çiftliklerine gerçekleştirilen dalışlarla sürdürülüyor.

- GEMİNİN ENKAZI 51 METRE DERİNLİKTE

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat'ta saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinde görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), mühendis Murat Çalışkan (33), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33) ve stajyer Ahmet Atav (22) kaybolmuştu.

Mürettebattan Zeynep Kılınç'ın cesedi 17 Şubat'ta, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi ise 20 Şubat'ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.

  • Marmara Denizi
  • gemi
  • mürettebat

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.