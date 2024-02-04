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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

IHA4 Şubat 2024 Pazar 19:48 - Güncelleme:
Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
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Yapılan uyarıda rüzgarın 5 Şubat Pazartesi günü itibariyle Batı Karadeniz'in doğusunda (Kastamonu ve Samsun arası) ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Uyarıda ayrıca fırtınanın, salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği ifade edildi.

Yapılan uyarıda, "Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

  • meteoroloji uyarı
  • fırtına batı kara
  • doğu kara

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