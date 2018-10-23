Batı Karadeniz'de sağanak ve kar bekleniyor
Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağış bekleniyor.
- AA
Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli, yüksek kesimlerindeise karla karışık yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Batı Karadeniz'de başlayacak yağışların perşembe günü akşam saatlerine kadar Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli (40-75 kilogram/metrekare) olacağı, perşembe günü bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.
Perşembe akşam saatlerine kadar sürecek yağışlar sonrası ani sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar ile ulaşımda kar yağışının yol açabileceği aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.
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