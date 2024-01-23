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Batı Şeria'da çocuk katliamı! Soykırımcı İsrail kana doymuyor

Katil İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında bir çocuğu öldürdüğü belirtildi.

AA23 Ocak 2024 Salı 00:34 - Güncelleme:
Batı Şeria'da çocuk katliamı! Soykırımcı İsrail kana doymuyor
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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Cenin'in güneyindeki Arrabe beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında çıkan çatışmada karnından gerçek mermiyle vurulan 17 yaşındaki Yamin Muhammed Hassiti hayatını kaybetti.

Böylelikle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 370 oldu.

Öte yandan İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil, Nablus, El-Bire ve Beytüllahim kentlerine de baskınlar düzenledi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, El Halil yakınlarındaki Yatta beldesinde 15 yaşındaki bir çocuğun bacağından gerçek mermiyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, kuzeydeki Halhul beldesinde ise 2 kişinin darp sonucu yaralandığı kaydedildi.

Nablus yakınlarındaki Irak Burin beldesinde ise bacağından vurulan 18 yaşındaki bir genç hastaneye kaldırıldı.

Bire kentindeki baskın sırasında çıkan çatışmada ise bir genç başından şarapnelle yaralandı.

Beytüllahim'in batısındaki Husan köyündeki baskında da darp sonucu yaralananlar oldu.

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