Batı ve İsrail medyasının İmamoğlu güzellemeleri... Peki asıl amaç ne?

Şimdi durup dururken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu neden uluslararası haber kanalı CNN'e çıktı.

"Hamas terör örgütüdür" mesajı verdi, aslında mesele güç devşirmeyle ilgili....

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart için yaptığı planlar şaştı.

İMAMOĞLU'NDAN ÇOK SEÇİMİ KAZANAN ÖZGÜR ÖZEL OLDU

İstanbul'u kazanmak ardından da CHP Genel Başkanı olarak 2028'e yürümek istiyordu.

Ama İmamoğlu'ndan çok seçimin kazananı Özgür Özel oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimde yakaladığı başarıyı koltuğunu tahkim etmek için kullanıyor. Zira Özel de seçim sürecinde kendisini İstanbul il sınırlarına dahi sokmayan İmamoğlu'nun potansiyel bir rakip, tehdit olduğunun farkında...

İMAMOĞLU ULUSLARARASI ALANDA CHP'DE LİDER BENİM POZU VERİYOR

Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu yine bildiği yoldan yürüyor. Millete hizmet gibi bir derdi de gündemi de olmadığı için uluslararası alanda lider benim pozları veriyor. Güç toplamaya çalışıyor.

Uluslararası Medya'nın İmamoğlu'na ilgisinin altında da işte bu süreç yatıyor.

CNN, BİR KENTİN BELEDİYE BAŞKANINA NEDEN HAMAS'I SORDU?

CNN, bir kentin belediye başkanına neden İsrail saldırılarını, Hamas'ı sordu bilinmez, ancak her iki taraf da istediğini almış gibi görünüyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Steınmeıer ile döner kesen, CNN Internatıonal'a röportaj veren İmamoğlu bulduğu her zeminde asıl lider benim demeye getiriyor.

SİYONİST İSRAİLLİ BAKAN İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETMİŞTİ

Ve aslına bakarsanız İmamoğlu'nun verdiği mesajlar da istediği adreslere ulaşıyor gibi görünüyor.

Başkan Erdoğan için nefret yüklü Türkçe tweetler atan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın seçimin ardından İmamoğlu'nu tebrik etmişti.

İMAMOĞLU'NDAN 'HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ' AÇIKLAMASI

İmamoğlu'nun "Hamas terör örgütü" açıklamasının İsrail medyasında manşetlerde yer alması süreci yakından takip edenler için sürpriz değil...

ABD elçisi karşısında iki büklüm pozlar veren, İngiliz elçisi ile balıkçıda buluşup, Alman Cumhurbaşkanı ile döner kesen İmamoğlu esas mesaj vermek istediği adrese, Sİyonist güçlere de ulaşmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor.

TÜRKİYE'DE SON SÖZÜ MİLLET SÖYLER

Ancak unutulan bir gerçek var. Türkiye'de son sözü siyonist güçler, batı başkentleri değil. Millet söylüyor.