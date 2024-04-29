İSTANBUL 16°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2024 Pazartesi / 21 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4883
  • EURO
    34,9026
  • ALTIN
    2441.69
  • BIST100
    10082.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batı ve İsrail medyasının İmamoğlu güzellemeleri... Peki asıl amaç ne?
Güncel

Batı ve İsrail medyasının İmamoğlu güzellemeleri... Peki asıl amaç ne?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün uluslararası haber kanalı CNN'e açıklamalarda bulundu. Peki, CNN bir kentin Belediye Başkanı'na neden Hamas'ı sordu? İmamoğlu, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile İstanbul'da neden döner kesti? Bu yaşananlar Batı ve İsrail medyasında neden manşetleri süsledi? İmamoğlu, 'asıl lider benim Özgür Özel değil' mesajları mı veriyor? Detaylar analiz haberimizde...

29 Nisan 2024 Pazartesi 21:38 - Güncelleme:
Batı ve İsrail medyasının İmamoğlu güzellemeleri... Peki asıl amaç ne?
ABONE OL

Şimdi durup dururken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu neden uluslararası haber kanalı CNN'e çıktı.

"Hamas terör örgütüdür" mesajı verdi, aslında mesele güç devşirmeyle ilgili....

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart için yaptığı planlar şaştı.

İMAMOĞLU'NDAN ÇOK SEÇİMİ KAZANAN ÖZGÜR ÖZEL OLDU

İstanbul'u kazanmak ardından da CHP Genel Başkanı olarak 2028'e yürümek istiyordu.

Ama İmamoğlu'ndan çok seçimin kazananı Özgür Özel oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimde yakaladığı başarıyı koltuğunu tahkim etmek için kullanıyor. Zira Özel de seçim sürecinde kendisini İstanbul il sınırlarına dahi sokmayan İmamoğlu'nun potansiyel bir rakip, tehdit olduğunun farkında...

İMAMOĞLU ULUSLARARASI ALANDA CHP'DE LİDER BENİM POZU VERİYOR

Bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu yine bildiği yoldan yürüyor. Millete hizmet gibi bir derdi de gündemi de olmadığı için uluslararası alanda lider benim pozları veriyor. Güç toplamaya çalışıyor.

Uluslararası Medya'nın İmamoğlu'na ilgisinin altında da işte bu süreç yatıyor.

CNN, BİR KENTİN BELEDİYE BAŞKANINA NEDEN HAMAS'I SORDU?

CNN, bir kentin belediye başkanına neden İsrail saldırılarını, Hamas'ı sordu bilinmez, ancak her iki taraf da istediğini almış gibi görünüyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Steınmeıer ile döner kesen, CNN Internatıonal'a röportaj veren İmamoğlu bulduğu her zeminde asıl lider benim demeye getiriyor.

SİYONİST İSRAİLLİ BAKAN İMAMOĞLU'NU TEBRİK ETMİŞTİ

Ve aslına bakarsanız İmamoğlu'nun verdiği mesajlar da istediği adreslere ulaşıyor gibi görünüyor.

Başkan Erdoğan için nefret yüklü Türkçe tweetler atan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın seçimin ardından İmamoğlu'nu tebrik etmişti.

İMAMOĞLU'NDAN 'HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ' AÇIKLAMASI

İmamoğlu'nun "Hamas terör örgütü" açıklamasının İsrail medyasında manşetlerde yer alması süreci yakından takip edenler için sürpriz değil...

ABD elçisi karşısında iki büklüm pozlar veren, İngiliz elçisi ile balıkçıda buluşup, Alman Cumhurbaşkanı ile döner kesen İmamoğlu esas mesaj vermek istediği adrese, Sİyonist güçlere de ulaşmanın yolunu bulmuş gibi görünüyor.

TÜRKİYE'DE SON SÖZÜ MİLLET SÖYLER

Ancak unutulan bir gerçek var. Türkiye'de son sözü siyonist güçler, batı başkentleri değil. Millet söylüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.