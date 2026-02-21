İSTANBUL 16°C / 5°C
21 Şubat 2026 Cumartesi
  • Batıda sağanak, doğuda çığ riski! Meteoroloji uyardı
Batıda sağanak, doğuda çığ riski! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini yayımladı. Buna göre, batı kesimlerde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Yurdun bazı bölgeleri için ise; kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı.

21 Şubat 2026 Cumartesi 10:36
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Yağışların Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden, güneydoğu kesimlerde ve akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında ise yer yer 40-60 kilometre hızla kuvvetli rüzgar görülecek.

Trakya'da sağanak şiddetlendi! Yarın kara dönecek

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın sabah ve öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Yetkililer, özellikle dağlık bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

