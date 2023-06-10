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Batman merkezli terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 3 ilde eş zamanlı yürütülen Batman merkezli operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Batman merkezli terör operasyonu! 4 kişi tutuklandı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Batman, Siirt ve Diyarbakır'da, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Terörizmin Finansmanı" operasyonu kapsamında, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, 2'si adli kontrol kararıyla, 2'si ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, AK-47 piyade tüfeği, 202 AK-47 fişeği, 6 şarjör, 7,65 mm tabanca, 14 tabanca fişeği, 2 şarjör, dron ve SD kartı, drona monte edileceği değerlendirilen aparat, av tüfeği, jeneratör ile çok sayıda örgütsel doküman ve dron eğitimine yönelik notlar ele geçirildi.

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