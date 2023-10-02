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Batman sele teslim oldu

Batman'da sağanak sele neden oldu

IHA2 Ekim 2023 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Batman sele teslim oldu
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Batman'ın Sason ve Kozluk ilçeleri arasında sağanak yağmur sele neden oldu.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Hasankeyf ilçesine 21 kilogram, Kozluk-Sason bölgesine ise 10 kilogram yağış düştü. Şiddetli yağış kısa sürede sele dönüştü.

Sason-Kozluk arasında bulunan Çilekli köy ve Yanıkkaya mevkiinde şiddetli yağış dağlardan sürüklediği çamur ve kayaları yola sürükledi.

Sağanak sonrası Sason-Batman kara yolu kısa süreli ulaşıma kapandı. Sürücülerin durumu bildirmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

İş makineleri ile dev kayaların yoldan kaldırılmasının ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Ekipler, bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

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