İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2022 Çarşamba / 3 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4904
  • EURO
    17,7123
  • ALTIN
    964.92
  • BIST100
    3265.64
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batman Valiliğini alarma geçiren olay! Polis gözaltına aldı
Güncel

Batman Valiliğini alarma geçiren olay! Polis gözaltına aldı

Batman Valiliği yerleşkesine demir parmaklıklardan atlayarak girmek isteyen kişi gözaltına alındı.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 09:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Valilikten yapılan açıklamada, saat 00:10 sıralarında V.Y'nin valilik yerleşkesine parmaklıklarından atlamak suretiyle girme teşebbüsünde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi.

Yerleşkede görevli güvenlik kuvvetlerince anında müdahale edilerek V.Y'nin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, yapılan incelemede şüphelinin "uyuşturucu kullanma" ve "hırsızlık" suçlarından kaydının bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, olayın terör amaçlı olmadığı, madde bağımlısı bir kişinin münferit bir hareketi olduğunun belirlendiği, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

  • Batman Valiliği
  • parmaklık
  • polis
  • şüpheli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.