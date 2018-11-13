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Batman'da 10 ayda teröre ağır darbe vuruldu

Jandarma ve emniyetin, 10 ayda düzenlediği operasyonlarda, aralarında örgütün 2 bombacısının da bulunduğu 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ yakalandı.

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Batman'da 10 ayda jandarma ve emniyetin düzenlediği operasyonlarda, aralarında örgütün 2 bombacısının da bulunduğu 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ yakalandı, 1 ton 650 kilogram esrar ele geçirildi.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 10 ayda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.
 
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda, aralarında örgütün 2 bombacısının da olduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi, 2 terörist sağ yakalandı.
 
Biri Kozluk ilçesinde, diğeri Batman merkeze bağlı Recepler Köyü kırsalında üzerlerinde silah, bomba ve yüklü miktarda para ile sağ yakalanan 2 teröristin, saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.
 
Birçok terör saldırısının faili ve planlayıcısı
 
Operasyonlarda etkisiz hale getirilen ve örgütün bombacılarından olduğu belirlenen İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, birçok saldırının faili ve planlayıcısı olduğu belirlendi.
 
Öte yandan operasyonlarda gözaltına alınan 625 şüpheliden 273'ü, "terör örgütüne üye olmak" ile "terör örgütüne yardım ve yataklık suçu"ndan tutuklandı.
 
Terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyonlarda 1 ton 650 kilogram esrar, 2 kilogram eroin, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

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