Batman'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Batman'ın Diktepe köyünde yurda yasa dışı yollardan giren 20 düzensiz göçmen yakalandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diktepe köyüne operasyon düzenlendi.
Operasyonda yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 17'si Afganistan ve 3'ü Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Üst aramalarında sahte kimlik ele geçirilen düzensiz göçmenlerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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