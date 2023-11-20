İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7398
  • EURO
    31,4606
  • ALTIN
    1830.36
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Batman'da 3 çocuk sel sularına kapıldı

Batman'da gece saatlerinde meydana gelen selde 3 çocuğun kaybolduğu ihbarını alan ekipler arama çalışması başlattı.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 06:54 - Güncelleme:
Batman'da 3 çocuk sel sularına kapıldı
ABONE OL

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak, sele yol açtı.

Seyitler Mahallesi'nde bir, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 kardeşin sel sularına kapılarak kaybolduğu ihbarını alan ekipler çalışma başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yaşları bir, 3 ve 5 olan çocukları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 7 kişilik aileden anne, baba ve 2 çocuk yaralı olarak kurtarılırken, 3 küçük çocuk 1,5 metre yükselen çamurun altında kaldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, 3 çocuğun mahsur kaldığı bölgede incelemelerde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, sel sularına kapılan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan Aysun Güner ve Ceylan Güner, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.