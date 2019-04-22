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Batman'da 60 yetiştiriciye süt sağım makinesi dağıtıldı

Batman Valisi Hulusi Şahin, 'Bir ülkede süt verimi ve üretimi ne kadar çok olursa et de o kadar ucuza yenir. Bu yüzden sütçülüğü desteklemekle aslında eti de desteklemiş oluyoruz' dedi.

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Batman'da 60 yetiştiriciye süt sağım makinesi dağıtıldı.

İl Özel İdaresince Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün katkılarıyla, "Çiftliklerimizde Süt Hijyeni Projesi" kapsamında yetiştiricilere yüzde 70'i hibe destekli süt sağım makinesi desteği sunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene katılan Vali Hulusi Şahin, süt sığırcılığını desteklemenin aslında sadece süt üretimini desteklemek anlamına gelmediğini söyledi.

"Bir ülkede süt verimi ve üretimi ne kadar çok olursa et de o kadar ucuza yenir." diyen Şahin, "Ne zaman süt yoksa, azalırsa anlayın ki dünyanın en pahalı etini yemiş olursunuz. Bu yüzden sütçülüğü desteklemekle aslında eti de desteklemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Şahin, süt sağım makineleriyle artık yetiştiricilerin süt sağarken yaşadıkları zorlukların giderilmiş olacağını belirterek, "Bu makineler sütü sağlıklı bir şekilde sağmanızı sağlayacak." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, yüzde 70'i hibe desteği ile hayvan yetiştiriciye süt sağım makinesi desteği sağladıklarını söyledi.

MAKİNELERİN %70'İNİ DEVLET KARŞILADI

Projenin toplam bedelinin 120 bin lira olduğunu belirten Kıyas, "Süt sağım makinelerimizin yüzde 70'ini biz, yüzde 30'unu çiftçi karşılıyor. Sütün sağım aşamasından pazara inmesine kadarki sürecin sağlıklı ve hijyenik şekilde yürütülmesi gerekir. Aksi takdirde süt çabuk bozulan ürünlerimizden. Ne kadar temiz sağılır ve muhafaza edilirse pazara o kadar sağlıklı ulaşır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 60 yetiştiriciğe süt sağım makineleri teslim edildi.

Yetiştiricilerden Senem Demir, daha önce elle süt sağarken artık makine ile sağım yapacaklarını söyledi.

Bunun hijyen bakımından önemine değinen Demir, bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Bilal Okumuş da "Artık daha temiz süt elde edeceğiz. Daha önce gerçekten çok zordu ama artık daha rahat olacak." ifadelerini kullandı. 

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