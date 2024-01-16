İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1042
  • EURO
    32,8083
  • ALTIN
    1975.86
  • BIST100
    8022.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batman'da durdurulan otomobilin stepnesinde 124 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Güncel

Batman'da durdurulan otomobilin stepnesinde 124 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da durdurulan otomobilin stepnesine zulalanmış 5 kilo 238 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) ve nakliye tırında derin dondurucu ve buzdolabına koyulan 118 kilo 850 gram esrar olmak üzere toplam 124 kilo 88 gram uyuşturucu madde türevleri ele geçirildi. 6 şüphelinin emniyet işlemeleri sürüyor.

IHA16 Ocak 2024 Salı 12:53 - Güncelleme:
Batman'da durdurulan otomobilin stepnesinde 124 kilo uyuşturucu ele geçirildi
ABONE OL

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bir otomobilin stepnesini bıçakla keserek zulalanmış 5 kilo 238 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) ele geçirildi. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyet işlemleri sürüyor.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ihbarı değerlendiren polis ekipleri, durdurdukları tırda narkotik köpeği "İka" ile tır dorsesinde yaptıkları aramada derin dondurucu ve buzdolapları içerisine yerleştirilmiş 100 paket içerisinde toplam 118 kilo 850 gram esrar ele geçirdi.

Tır sürücüsü ve beraberindeki iki kişinin emniyet işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.