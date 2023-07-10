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Batman'da feci kaza: 4 ölü

Batman'da buğday yüklü kamyonun şarampole devrilip alev alması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:48 - Güncelleme:
Batman'da feci kaza: 4 ölü
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Alınan bilgiye göre, A.Ö. (27) yönetimindeki 33 CZR 97 plakalı, buğday yüklü kamyon, Kantar köprüsü yakınlarında gece şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kaza sonrası alev alan aracı söndürdü. Sürücü ile araçtaki B.Ö. (18), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö. (18) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan O.Ö. (43) ve V.Ö. (20) ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp, kaza yerinde incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

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