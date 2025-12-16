İSTANBUL 12°C / 5°C
  Batman'da motokurye sırra kadem bastı... ''Ben gidiyorum, beni aramayın''
Güncel

Batman'da motokurye sırra kadem bastı... ''Ben gidiyorum, beni aramayın''

Batman'da ailesine 'Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin, bir daha beni aramayın' mesajı atan 2 çocuk babası Ahmet Kan'dan dünden beri haber alınamıyor. Kayıp şahsın ağabeyi Mehmet Kan, kardeşinin bulunması için yetkililere başvurduklarını belirterek, 'Dün sabah emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Emniyet ekipleri kayıp ilanı açtı ve arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşimin borçları nedeniyle gitmiş olabileceğini düşünüyoruz.' dedi.

16 Aralık 2025 Salı 12:06
Batman'da motokurye sırra kadem bastı... ''Ben gidiyorum, beni aramayın''
Edinilen bilgilere göre, Kısmet Mahallesi'nde yaşayan ve uzun yıllardır motokurye olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Kan, dün sabah saatlerinde ailesine cep telefonu üzerinden bir mesaj gönderdi.

Mesajında, "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Bir daha beni aramayın" ifadelerine yer verdiği öğrenilen Ahmet Kan'dan bu mesajın ardından bir daha haber alınamadı.

"BORÇLARI NEDENİYLE GİTMİŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kayıp şahsın ağabeyi Mehmet Kan, kardeşinin bulunması için yetkililere başvurduklarını belirterek, "Dün sabah emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Emniyet ekipleri kayıp ilanı açtı ve arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşimin borçları nedeniyle gitmiş olabileceğini düşünüyoruz. Eğer borcu varsa biz ailesi olarak öderiz. Yeter ki kaçmasın, geri gelsin. Eşi, çocukları ve tüm ailesi onu merak ediyor" dedi.

Ağabey Mehmet Kan, kardeşini gören ya da yerini bilen vatandaşlardan durumu emniyet birimlerine ya da ailesine bildirmelerini istedi.

Ahmet Kan'ın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

