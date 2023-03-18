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Batman'da PKK operasyonu: Gözaltılar var

Batman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 17:28 - Güncelleme:
Batman'da PKK operasyonu: Gözaltılar var
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında terör örgütü içerisinde faaliyet yürütenler ve örgüt propagandası yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyal ve örgüte ait doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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