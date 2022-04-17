İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2022 Pazar / 16 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batman'da Eren-Kış 34 Operasyonu'nda silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
Güncel

Batman'da Eren-Kış 34 Operasyonu'nda silah, mühimmat ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik Eren Kış-34 Operasyonu'nda silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneklerinin ele geçirildiği bildirildi.

AA17 Nisan 2022 Pazar 12:39 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 12:54
ABONE OL

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik Gümüşörgü köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca 30 Mart'ta hava destekli başlatılan Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin'in operasyonun sürdüğü bölgede incelemelerde bulunup askerlerle iftar yaptığı kaydedilen açıklamada, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başkaya'nın Vali Şahin'e operasyonla ilgili bilgi verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Operasyon esnasında şimdiye kadar teröristlere ait çok sayıda sığınak, depo ve bunların içerisinde silah, mühimmat ve patlayıcı madde düzenekleri ile muhtelif yaşam malzemesi ve doküman ele geçirilmiş olup çok sayıda terörist iş birlikçisi deşifre edilerek haklarında adli işlem yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.