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  • Batman'da yapılan çalışmada 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Batman'da yapılan çalışmada 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da bir araçta 62 kilo 726 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
Batman'da yapılan çalışmada 62 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren, bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yaptıkları çalışma sonucu tespit ettikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 62 kilo 726 gram skunk maddesi, 194 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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