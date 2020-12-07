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  • Batman'daki cinsel taciz olayı... Emniyet Genel Müdürlüğü: Sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldı
Güncel

Batman'daki cinsel taciz olayı... Emniyet Genel Müdürlüğü: Sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşanan cinsel taciz olayıyla ilgili, sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını açıkladı.

DHA07 Aralık 2020 Pazartesi 09:51 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 09:51
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtilerek, şöyle denildi:

"Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş ilçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz."

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