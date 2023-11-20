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Batman'dan acı haber! Babaanne ve 3 torununun cansız bedenine ulaşıldı

Batman'da şiddetli yağış nedeniyle sele kapılarak kaybolan babaanne ve 3 torununun cansız bedenine ulaşıldı. 1 çocuk aranıyor.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 10:27 - Güncelleme:
Batman'dan acı haber! Babaanne ve 3 torununun cansız bedenine ulaşıldı
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Seyitler Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan çocukların bulunması için AFAD, İl Özel İdaresi, itfaiye su altı arama kurtarma ve belediye ekipleri ile JAK timi tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin çalışmaları sonucu A. Güner (1) ve İ. Güner'in (5) cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu.

Çocukların cesedi kentteki özel hastanelere götürüldü.

Selde kaybolan 1 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Batman'da taşkın ve sel neticesinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralı kurtarılarak hastanelere kaldırılmıştı.

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