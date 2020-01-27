'Bavulda domates var' dedi elektronik sigara çıktı

IHA 27.01.2020 10:23 - Güncelleme: 27.01.2020 10:23

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri İncirlik Park Alanında kaçakçılığı önlemek için uygulama başlattı. Polis, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsten şüphelenip durdurdu. Bagajda arama başlatan ve bir bavuldan kuşku duyan polis, sahibini çağırarak içinde ne olduğunu sordu. Bagaj sahibi bavulda domates olduğunu söyledi ancak polis bagajı açınca içinden piyasa değeri 53 bin lira olan bin 250 adet kaçak elektronik sigara ve bin 760 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A.G. ve İ.M.G. gözaltına alındı.