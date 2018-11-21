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Bayburt'ta 2 işyeri yandı, 1 kişi dumandan etkilendi

Bayburt´ta bir iş yerinin çatısında çıkan ve 2 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürdü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, 2 işyeri de kullanılamaz hale geldi.

  • DHA
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Yangın, öğle saatlerinde Şeyhhayran Mahallesi, Şair Celali Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde tek katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüyerek rüzgârın da etkisiyle 2 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında bina içerisinde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Adnan Topsakal (68), itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu çatıdan çıkarılarak Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 2 işyeri kullanılamaz hale geldi.
 

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