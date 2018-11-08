Bayburt'ta FETÖ'den aranan kadın zanlı yakalandı
Erzurum'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan kadın zanlı, Bayburt'ta köyde saklandığı evde yakalandı.
- AA
Bayburt Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan L.P'nin (28) Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyünde akrabasına ait evde saklandığını tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, L.P'yi yakaladı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Erzurum'a gönderilecek.
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