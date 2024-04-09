İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2024 Salı / 1 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2116
  • EURO
    35,0277
  • ALTIN
    2435.12
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Baykar Genel Müdürü Bayraktar'dan İsrail iftiralarına sert tepki: Kazanılan tazminat Gazze'ye yardım olarak gönderilecek
Güncel

Baykar Genel Müdürü Bayraktar'dan İsrail iftiralarına sert tepki: Kazanılan tazminat Gazze'ye yardım olarak gönderilecek

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar tarafından İsrail'e jet yakıtı satıldığına dair provokasyon içeren haberlere sert tepki gösterdi. Konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizen Bayraktar, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini ifade etti.

9 Nisan 2024 Salı 22:40 - Güncelleme:
Baykar Genel Müdürü Bayraktar'dan İsrail iftiralarına sert tepki: Kazanılan tazminat Gazze'ye yardım olarak gönderilecek
ABONE OL

Baykar'ın işgalci İsrail'e jet yakıtı sattığı iddiası Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından yalanlandı.

Haluk Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.

Bayraktar, söz konusu iftiralara karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor.

Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir.

Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.