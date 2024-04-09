Baykar'ın işgalci İsrail'e jet yakıtı sattığı iddiası Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından yalanlandı.

Haluk Bayraktar, konuyu yargıya taşıyacaklarının altını çizerek, kazanılan tazminatın Gazze'ye yardım olarak gönderileceğini vurguladı.

Bayraktar, söz konusu iftiralara karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sosyal medyada Baykar ve yöneticileri aleyhine alçakça ve şerefsizce uçak yakıtı konusunda bir iftira kampanyası yürütülüyor.

Baykar, Türkiye'den Gazze'ye en büyük insani yardımı gerçekleştirmiş bir firmadır. Firmamızın tek faaliyet alanı insansız hava aracı sistemleridir.

Bu iftirayı yayanları mahkemeye verip takipçisi olacağım. Oluşacak tazminatlar da yine Gazze'ye yardım olarak aktarılacaktır.