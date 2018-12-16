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BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar: Türk Deniz Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA'ları göreve başladı

BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA'larının bugün Çanakkale'de göreve başladığını duyurdu.

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BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Deniz Kuvvetleri'mizin Bayraktar TB2 SİHA'ların bugün Çanakkale'de göreve başladığını duyurdu.
 
İşte o paylaşım:

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