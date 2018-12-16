BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar: Türk Deniz Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA'ları göreve başladı
BAYKAR Teknik Müdürü Bayraktar, Türk Deniz Kuvvetleri'nin Bayraktar TB2 SİHA'larının bugün Çanakkale'de göreve başladığını duyurdu.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Deniz Kuvvetleri'mizin Bayraktar TB2 SİHA'ların bugün Çanakkale'de göreve başladığını duyurdu.
İşte o paylaşım:
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) 16 Aralık 2018
Vira Bismillah! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/YRiAefNCWO
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