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Güncel

Baykar'dan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama: İlanlar gerçek dışıdır

Baykar, şirketin ismi kullanılarak yapılan yatırım çağrılarına itibar edilmemesi gerektiğini, dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
Baykar'dan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin açıklama: İlanlar gerçek dışıdır
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Baykar, şirketin ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine ilişkin "yatırım dolandırıcılığına dikkat" başlığıyla X'ten açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Değerli vatandaşlarımız, son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, Baykar'a yatırım yaparak gelir elde edebileceğinize dair sahte ilanlar ve haber benzeri içerikler görülmektedir. Dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberler tamamen gerçek dışıdır." ifadelerine yer verildi.

"Tanınmış gazetecilerin Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar ile röportaj yapmış gibi gösterilerek yapılan yatırım çağrılarına itibar etmemenizi önemle rica ederiz." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halka açık bir şirket olmayan Baykar, hiçbir zaman yatırım teklifinde bulunmamaktadır. Karşılaştığımız bu tür dolandırıcılık girişimlerine yönelik olarak hukuki süreçler başlatılmıştır ve bu faaliyetlerin sorumlularına karşı gerekli yasal işlemler titizlikle yürütülmektedir. Şüpheli durumları lütfen resmi kanallarımız aracılığıyla bize bildiriniz. Baykar olarak vatandaşlarımızın sahte ilan ve haberlere karşı dikkatli olmasını ve bu tür çağrılara itibar etmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."

  • Baykar
  • dolandırıcılık
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