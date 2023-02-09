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Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'nin yaptığı görev uçuşlarına dair video yayınlandı

Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'nin yaptığı görev uçuşlarına dair Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bir video yayınladı.

AA9 Şubat 2023 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'nin yaptığı görev uçuşlarına dair video yayınlandı
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Baykar'dan yapılan açıklamada, "İnşallah, el birliği ile en kısa zamanda milletçe bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

  • Bayraktar AKINCI
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