Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2'nin yaptığı görev uçuşlarına dair video yayınlandı

Baykar'dan yapılan açıklamada, "İnşallah, el birliği ile en kısa zamanda milletçe bu felaketin de üstesinden geleceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.



Bayraktar #AKINCI ve #BayraktarTB2'ler tüm olumsuz hava koşullarına rağmen görev uçuşlarına depremin ilk gününden itibaren aralıksız devam ediyor.



Hâlihazırda 9 Bayraktar #AKINCI ve 22 #BayraktarTB2 yoğun olarak görev uçuşlarını sürdürüyor.pic.twitter.com/Dbr7q4Uajh — BAYKAR (@BaykarTech) February 9, 2023