Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 silahlı SİHA, test uçuşlarına ara vermeden devam ediyor.

Selçuk Bayraktar, yerli ve milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün 33. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 33. Test Uçuşu | 33rd Flight Test

Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi | High-Altitude System Identification and Performance Test

Milli Teknoloji Hamlesi