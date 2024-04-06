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Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha! 'Tam yükte kalkış' testini tamamladı

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 'tam yükte kalkış' ile 28. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

6 Nisan 2024 Cumartesi 21:16 - Güncelleme:
Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha! 'Tam yükte kalkış' testini tamamladı
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Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, 'tam yükte kalkış' ile 28. test uçuşunu da başarıyla tamamladı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli ve milli SİHA Bayraktar TB3'ün 28. uçuş testini de başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Türk Havacılığının Altın Çağı

BayraktarTB3 28. Test Uçuşu | 28th Flight Test

Tam Yükte Kalkış - İniş Performans Testi

Fully Loaded Take-Off and Landing Performance Test

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