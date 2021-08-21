İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2021 Cumartesi / 13 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4864
  • EURO
    9,9868
  • ALTIN
    486.007
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bayraktar'dan BirGün'e sert tepki: Her yıl aynı yalan, aynı iftira
Güncel

Bayraktar'dan BirGün'e sert tepki: Her yıl aynı yalan, aynı iftira

Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, BirGün gazetesinin iftirasına tepki gösterdi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:07 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:07
ABONE OL

BirGün gazetesi TÜBİTAK ve TEKNOFEST üzerinden algı operasyonuna girişti.

Gazete, TÜBİTAK'ın TEKNOFEST için 7.6 milyon TL harcadığını öne sürdü. Atılan iftiraya tepki gösteren Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar Twitter hesabından şöyle yazdı:

Her Yıl Aynı Yalan, Aynı İftira...

35 teknoloji yarışması, 2 yürütücü, 72 paydaş kurum ile 200 bin yarışmacının başvurduğu dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu TEKNOFEST'e atılan bu iftiraları #MilliTeknolojiHamlesi'ne gönül verenler için yargıya taşıyacağım!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.