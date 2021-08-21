Bayraktar'dan BirGün'e sert tepki: Her yıl aynı yalan, aynı iftira

21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:07 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:07

BirGün gazetesi TÜBİTAK ve TEKNOFEST üzerinden algı operasyonuna girişti.

Gazete, TÜBİTAK'ın TEKNOFEST için 7.6 milyon TL harcadığını öne sürdü. Atılan iftiraya tepki gösteren Baykar Genel Müdürü ve T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar Twitter hesabından şöyle yazdı:

Her Yıl Aynı Yalan, Aynı İftira...

35 teknoloji yarışması, 2 yürütücü, 72 paydaş kurum ile 200 bin yarışmacının başvurduğu dünyanın en büyük teknoloji organizasyonu TEKNOFEST'e atılan bu iftiraları #MilliTeknolojiHamlesi'ne gönül verenler için yargıya taşıyacağım!