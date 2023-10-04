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Bayraktar'dan Fransa'nın başörtü yasağına tepki: Orta Çağ karanlığına doğru yol alıyorlar

Fransa'nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımını yasaklaması kararına sert tepki gösteren BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 'İnsanlık uzaya, Fransa Orta Çağ karanlığına doğru yol alıyor.' dedi.

4 Ekim 2023 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Bayraktar'dan Fransa'nın başörtü yasağına tepki: Orta Çağ karanlığına doğru yol alıyorlar
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Selçuk Bayraktar, Fransa'nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımını yasaklaması kararını kınadı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İnsanlık uzaya, Fransa Orta Çağ karanlığına doğru yol alıyor. Fransa'nın başörtülü kadın sporcuları da hedef alan ayrımcı uygulamalarını kınıyor, uluslararası kamuoyunu bu gidişata dur demeye çağırıyorum.

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