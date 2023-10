Bayraktar'dan Fransa'nın başörtü yasağına tepki: Orta Çağ karanlığına doğru yol alıyorlar

Selçuk Bayraktar, Fransa'nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımını yasaklaması kararını kınadı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İnsanlık uzaya, Fransa Orta Çağ karanlığına doğru yol alıyor. Fransa'nın başörtülü kadın sporcuları da hedef alan ayrımcı uygulamalarını kınıyor, uluslararası kamuoyunu bu gidişata dur demeye çağırıyorum.

İnsanlık uzaya, Fransa Orta Çağ karanlığına doğru yol alıyor. Fransa'nın başörtülü kadın sporcuları da hedef alan ayrımcı uygulamalarını kınıyor, uluslararası kamuoyunu bu gidişata dur demeye çağırıyorum.#StopFascismFrance



While humanity heads to space, France marches back to... pic.twitter.com/mYHOwES1bK