30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
  • Bayram dönüşü yola çıkacaklar dikkat! Bakan Çiftçi: Gece gündüz görev başındayız
Bayram dönüşü yola çıkacaklar dikkat! Bakan Çiftçi: Gece gündüz görev başındayız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz, gece gündüz görev başındadır.' açıklamasında bulundu.

AA30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:37 - Güncelleme:
Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dönüş yolculuğuna ilişkin NSosyal hesabından videolu paylaşım yaptı.

"Bayramda yolları denetlemiyor, sizleri koruyoruz" başlıklı paylaşımında Çiftçi, bayramın anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çiftçi, "Güvenlik anlayışımızın merkezinde ceza yazmak değil vatandaşlarımızın sevdiklerine sağlıkla ve huzurla ulaşmasını sağlamak vardır. Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendileri için en büyük başarının hiçbir ocağa acı düşmemesini sağlamak olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bir aile sofrasında eksik sandalye kalmaması, bir evde bekleyişin gözyaşına dönüşmemesi için tüm güvenlik güçlerimiz, gece gündüz görev başındadır. Devlet, vatandaşına tuzak kuran değil onun canını, yolunu ve yuvasına kavuşma umudunu koruyan güçtür çünkü bizim önceliğimiz ceza değil tedbir, baskı değil güven, korku değil huzur içinde kavuşmadır."

  • Mustafa Çiftçi
  • İçişleri Bakanı
  • Güvenlik Güçleri

