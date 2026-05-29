Bayram tatilcilerinin dönüşü başladı: Trafik durma noktasına geldi

Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı.

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi'nde yoğunluk meydana geldi. Yenice, Yeniçiftlik ve Beyazköy mevkilerinde zaman zaman trafik durdu.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bulunan 7 ana ışıklı kavşakta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip ve 82 trafik personeli görev alıyor. Kara yolundaki yoğunluğun pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.