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Bayram tatili sonrası dönüş trafiği: Yoğunluk başladı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya, Bolu ve Düzce geçişinde Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle yer yer akıcı yoğunluk yaşanıyor.

AA1 Temmuz 2023 Cumartesi 20:15 - Güncelleme:
Bayram tatili sonrası dönüş trafiği: Yoğunluk başladı
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Kurban Bayramı tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

Anadolu illerinden yola çıkanlar, otoyolun Sakarya geçişinde İstanbul istikametinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Ankara yönünde daha az araç hareketliliği görülürken, bölgede ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

D-100 kara yolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde öğle saatlerinde başlayan akıcı yoğunluk devam ediyor.

İstanbul istikametine harekete geçen sürücülerin kullandığı en önemli güzergahlarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nde trafik akıcı seyrediyor.

Karadeniz-Gerede bağlantı yolunda da ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Güzergahta zaman zaman trafik kazalarının meydana geldiği noktalarda kısmen yoğunlaşan trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle normale dönüyor.

Otoyolun Düzce geçişinde de tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor.

Gümüşova gişelerinden İstanbul istikametine doğru oluşan akıcı yoğunluğun Gümüşova rampalarında artığı görülüyor.

Gölyaka ve Bolu Dağı 1, 2 ve 3. viyadük mevkilerinde akıcı yoğunluk sürüyor.

  • Anadolu Otoyolu
  • Sakarya Bolu geçişi
  • Düzce geçişi
  • tatil
  • trafik

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