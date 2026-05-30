Bayram tatili sonrası dönüş yoğunluğu başladı! Trafik durma noktasına geldi

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun Sapanca kesimi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Maddi hasarlı kazaların yaşandığı otoyolda, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza nedeniyle araçlar yavaşlayarak yoğunluğa neden oldu.

Otoyol jandarma ekipleri, sürücülere hız limitlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

ULAŞIM ZAMAN ZAMAN DURMA NOKTASINA GELİYOR

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle D-100 kara yolunun Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa gişeleri ve Köroğlu rampaları mevkileri ile Çaydurt kesimlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun ise Gerede Gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesimi ile Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç yoğunluğu gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

DÜZCE

Otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka Gişeleri, Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkisinde yoğunluk artıyor.

Üçköprü, Düzce gişeleri, Beyköy ve Sinirci mevkilerinde ise arıza yapan araçlar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yoğunluğun arttığı gözleniyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.