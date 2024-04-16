İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,498
  • EURO
    34,5865
  • ALTIN
    2477.89
  • BIST100
    9552.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bayram ziyaretinde korkunç olay: Eşini öldürdü, kuzenini yaraladı, kendini vurdu
Güncel

Bayram ziyaretinde korkunç olay: Eşini öldürdü, kuzenini yaraladı, kendini vurdu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir kişi, bayram ziyaretine gittiği baba evinde çıkan tartışmada eşini öldürüp, kuzenini yaraladıktan sonra, aynı tabancayla intihar teşebbüsünde bulundu.

IHA16 Nisan 2024 Salı 13:20 - Güncelleme:
Bayram ziyaretinde korkunç olay: Eşini öldürdü, kuzenini yaraladı, kendini vurdu
ABONE OL

Olay, Manyas ilçesi kırsal Peynirkuyu Mahallesi'nde 14 Nisan günü meydana geldi. M.K. (35) adlı şahıs, bayram ziyareti için eşi K.K. (32) ile birlikte Manyas'a geldi. M.K., eşi ve teyzesinin oğlu M.G. (37) ile birlikte babası K.K.'nin evine geçti. İddiaya göre, daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan ve bayram nedeniyle barışan M.K. ve kuzeni M.G., birlikte alkol almaya başladı. M.K. yine iddiaya göre eşi K.K.'nin de kuzeni ile barışmasını istedi. Eşi buna karşı çıkınca, taraflar arasında tartışma çıktı. M.K., yanında bulundurduğu tabancasıyla önce kuzeni M.G.'ye ateş etti. Bacaklarına 5 kurşun isabet eden kuzen, kanlar içerisinde yere yığılırken, M.K. bu kez eşi K.K.'yi de başından vurup, daha sonra çenesine dayadığı silahla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 2 kurşun isabet eden K.K., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. M.K.'nin de durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, M.K. ile 3 yıllık evli olduğu öğrenilen K.K., Manyas ilçesine bağlı Erecek Mahallesi'nde toprağa verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.