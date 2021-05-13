Bayramda market ve fırınlar açık mı? Bayramda marketlerin çalışma saatleri

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:07 - Güncelleme: 13 Mayıs 2021 Perşembe 12:07

Bayramda marketlerin çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Tam kapanma süresince uygulanan kısıtlamalar Ramazan Bayramı için de geçerli olacak. Peki Bayramda market ve fırınlar açık mı? BİM, ŞOK, A101 kaça kadar açık? İşte Bayramda marketlerin çalışma saatleri

BAYRAMDA MARKET VE FIRINLAR AÇIK MI?

3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nda da kısıtlamalar devam ediyor. 17 günlük tam kapanmada sokağa çıkma yasağı boyunca belirli saatlerde faliyet gösteren marketler ve fıtınlar bayramda da açık olacak. Peki bayramda marketler kaça kadar açık?

BAYRAMDA MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı tam kapanma genelgesi üç günlük Ramazan Bayramı'nı da kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma süresince geçerli olan market çalışma saatleri Ramazan Bayramında da geçerli olacak.

Hafta içi ve hafta sonunda da marketler bayramda da saat 10.00-17.00 arasında hizmet sunabilecek. Marketlerin bayram mesaisi, politikalarına göre değişebiliyor. Bazı marketler bayramın ilk iki günü çalışanlarına izin verebiliyor.

AİLECE MARKETE GİTMEK YASAK

Genelgede dikkat çeken detaylardan bir tanesi de marketlerle ilgili. "Fırın, market, bakkal, kasap, manav, kuruyemişçi veya tatlıcılara çıkış serbestisinin maksadını aşan şekilde kullanımının önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından her türlü tedbir alınacak ve yapılacak denetimlerde bu hususların kontrolü özellikle sağlanacak" denilen ilgili maddede, parantez içerisinde "Markete ailece gidilmesi gibi" ifadesi de yer alıyor.