Bayrampaşa'da cuma namazı kılınacak camiler açıklandı! İşte Bayrampaşa cuma namazı kılınabilecek camilerin listesi

Bayrampaşa'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiilerin listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bayrampaşa'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Bayrampaşa cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Bayrampaşa için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Bayrampaşa ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.BAYRAMPAŞA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Hoca Hayri Efendi Camii
Altıntepsi Merkez Camii
Terazidere Camii
Muradiye Camii
Yeşil Çimen Camii
Bilali Habeşi Camii
Kocatepe Camii
Kocatepe Ulu Camii
Orta Camii
Halide Canayakın Camii
Toptancılar Hali Camii
Üsküp Camii
Yıldırım Yeni Camii
Kartaltepe Yeni Camii
Kuru Gıda Sultan Fatih Camii
Ulubatlı Hasan Camii
Alba Sanayi Sitesi Mescidi
Emintaş 2 Mescidi
Emintaş Akel Mescidi
Emintaş Aktoker Mescidi
Emintaş Rami Mescidi
Emintaş Yüksel Mescidi
İşkent Sanayi Sitesi Mescidi
Baltaş Mescidi
Nebati İş Merkezi Mescidi
Cumhuriyet Camii (Otogar)
Mareşal Fevzi Çakmak Camii
Arda Turan Spor Tesisi
Belediye Stadı
Belediye Stadı
Şehir Parkı (İSPARK)İLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER