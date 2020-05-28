Bayrampaşa'da cuma namazı kılınacak camiler açıklandı! İşte Bayrampaşa cuma namazı kılınabilecek camilerin listesi

28 Mayıs 2020 Perşembe 15:20 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:20

Bayrampaşa'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da Cuma namazı kılınacak camiilerin listesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bayrampaşa'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Bayrampaşa cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Bayrampaşa için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Bayrampaşa ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Hoca Hayri Efendi Camii

Altıntepsi Merkez Camii

Terazidere Camii

Muradiye Camii

Yeşil Çimen Camii

Bilali Habeşi Camii

Kocatepe Camii

Kocatepe Ulu Camii

Orta Camii

Halide Canayakın Camii

Toptancılar Hali Camii

Üsküp Camii

Yıldırım Yeni Camii

Kartaltepe Yeni Camii

Kuru Gıda Sultan Fatih Camii

Ulubatlı Hasan Camii

Alba Sanayi Sitesi Mescidi

Emintaş 2 Mescidi

Emintaş Akel Mescidi

Emintaş Aktoker Mescidi

Emintaş Rami Mescidi

Emintaş Yüksel Mescidi

İşkent Sanayi Sitesi Mescidi

Baltaş Mescidi

Nebati İş Merkezi Mescidi

Cumhuriyet Camii (Otogar)

Mareşal Fevzi Çakmak Camii

Arda Turan Spor Tesisi

Belediye Stadı

Belediye Stadı

Şehir Parkı (İSPARK)