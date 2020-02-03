Bayrampaşa’da iplik fabrikasına yangın çıktı: İtfaiye eri yaralandı

IHA 03.02.2020 14:39 - Güncelleme: 03.02.2020 14:39

Bayrampaşa erazidere Mahallesi’nde bulunan bir iplik fabrikasında iplik üretimi yapan makinelerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına içeriden müdahale eden bir itfaiye eri, tüp patlaması sonucu yaralandı. İtfaiye erinin yanı sıra bir kişide dumandan etkilendi. İtfaiye eri ve dumandan etkilenen kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, fabrika havadan görüntülendi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.