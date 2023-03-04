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Bayrampaşa'da ölümlü kaza

Bayrampaşa'da refüje çarptıktan sonra savrulan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 07:22 - Güncelleme:
Bayrampaşa'da ölümlü kaza
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Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi üzerinde seyreden Adem Ateş (44) yönetimindeki 34 NA 0381 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle refüje çıkarak savruldu.

Sürücü Ateş, kaza sırasında aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri de Adem Ateş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ateş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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