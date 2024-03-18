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BBP başkan adayına silahlı saldırı düzenlendi

Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırıda yaralanan olmazken Yüksel, konu ile ilgili ifade verdi.

İHA18 Mart 2024 Pazartesi 02:11 - Güncelleme:
BBP başkan adayına silahlı saldırı düzenlendi
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Olay, Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi D-400 karayolu Mezarlık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aracıyla seyir halinde olan Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

3 EL ATEŞ EDİLDİ, 1'İ ARACA İSABET ETTİ

Toplam 3 el ateş edilirken mermilerden biri araca isabet etti. Olay sonrası yaralanan olmazken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak kapsamlı araştırma yaptı.

Silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan BBP Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel ise konu ile ilgili şikayette bulunmak ve ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Saldırı sonrası açıklama yapan Yüksel, ekibiyle birlikte iyi olduklarını vurgulayarak yükselişlerini hiçbir gücün durduramayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Saldırı ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

  • Gaziantep BBP adayı
  • silahlı saldırı
  • Vahdettin Yüksel

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