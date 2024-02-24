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BBP Genel Başkanı Destici: Büyükşehirlerde Cumhur İttifakı'mızla birlikte seçime giriyoruz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Bugün de burada yapacaklarımızın sözünü veriyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'mız büyük şehirlerde birlikte seçime giriyor.' dedi.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 16:08 - Güncelleme:
BBP Genel Başkanı Destici: Büyükşehirlerde Cumhur İttifakı'mızla birlikte seçime giriyoruz
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Destici, partisinin Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir düğün salonunda düzenlediği proje tanıtım toplantısında, yapamayacakları hiçbir şeyin sözünü vermediklerini söyledi.

Neye güçleri yetiyorsa, neyi yapabileceklerse onun sözünü verdiklerini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Bugün de burada yapacaklarımızın sözünü veriyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Cumhur İttifakı'mız büyük şehirlerde birlikte seçime giriyor ama diğer illerimizde her partimiz kendi adaylarıyla seçime giriyor. İşte Sivas merkezde Büyük Birlik Partisinin de belediye başkan adayı var, AK Parti'nin de var, Milliyetçi Hareket Partisinin de var. Aynı şey Suşehri için de geçerli. Dolayısıyla da burada tercihi yapacak olan sizsiniz. Hangi partimizin belediye başkan adayı daha deneyimliyse, daha tecrübeliyse, geçmişte güzel hizmetler yapmışsa ve hangi partimizin genel başkanı buraya gelip size söz vermişse onu destekleyeceksiniz."

İlkeli ve şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini vurgulayan Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi, Alperenler olarak, hep devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini, kardeşliğini ve birliğini önceledik. Belediye hizmetlerinde de aynı şeyi önceliyoruz. Biz diyoruz ki ilkeli belediyecilik istiyorsanız Büyük Birlik Partisinin adayını tercih edeceksiniz. Şeffaf belediyecilik istiyorsanız Büyük Birlik Partisinin belediye başkan adayını tercih edeceksiniz. Temiz belediye istiyoruz Büyük Birlik Partisinin belediye başkan adayını tercih edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, İl Başkanı Ahmet Polat ve Suşehri Belediye Başkan adayı Sedat Sel ile partililer katıldı.

  • Büyük Birlik Partisi
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