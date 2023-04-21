Mustafa Destici, Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Destici, "Güzel bir ramazan ayı geçirdik lakin öncesinde biliyorsunuz 6 Şubat depremiyle 11 ilimizde büyük yıkımlar meydana gelmişti. Orada hayatını kaybeden 50 bin candan fazlası var. Onlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 100 binden fazla yaralımız vardı. Pek çoğu taburcu oldu ama hala hastanelerde tedavi görenler var. Onlara da Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum." dedi.

Depremin zorluğunu yaşayan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileten Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Devletimiz, milletimizle birlikte tüm gücüyle deprem bölgesinde oldu ve şu anda geldiğimiz noktada elhamdülillah açta, açıkta bir vatandaşımız kalmadı. Ya çadırlarda ya konteyner kentlerde ya geçici konutlarda ya da işte misafirhanelerde, yurtlarda misafir ediliyorlar. Gıda ihtiyaçları karşılanıyor. Giyecek ihtiyaçları karşılanıyor. Elhamdülillah devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş vaziyette. Milletimiz de yardımseverlik örneği göstererek yardımlara süratle devam ediyor. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak, Alperen Ocaklarımız ile ilk günden itibaren bölgedeydik bugün de bölgedeki varlığımızı yardımlarımızla, desteklerimizle devam ettiriyoruz. Rabbim bu tür afetlerden devletimizi, ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin."

Bayramların birliğin, kardeşliğin, barışın en üst düzeye çıktığı günler olduğunu ifade eden Destici, bu kavramların Türkiye'de var olması temennisinde bulundu.

Şu anda sınırın sıfır noktalarında, en sarp yerlerde hatta sınır ötesinde devletin varlığının muhafazası, ülkenin bütünlüğü, sınırların güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerinin de bayramını tebrik eden Destici, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize saygılarımı sunuyorum." dedi.

Destici, şehit ailelerinin de bayramlarını tebrik ederek, "Rabbimden bizi nice bayramlara, birlik, beraberlik içinde, sağlıkla eriştirmesini niyaz ediyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramımız mübarek olsun." diye konuştu.

- "DENİZİN 4 BİN METRE ALTINDAN GAZI ÇIKARIP ŞEBEKEYE BAĞLAMAYI BAŞARDILAR"

Destici, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'ndeki ilk gazın ateşlenmesi törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine katıldığını ifade etti.

Türkiye'nin gaz arayışının uzun süredir devam ettiğini ancak başarılı bir sonuç alınamadığını hatırlatan Destici, "Ne zaman ki kendi sondaj gemilerimiz, Fatih, Yavuz, Kanuni hem Karadeniz'de, hem Doğu Akdeniz'de, Ege'de bu gaz aramalarına, petrol aramalarına, hidrokarbon sondajlarına başladı, nihayetinde ilk meyvesini 2020 yılında Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda bulduk. Sayın Bakanımızın, kurumlarımızın yetkililerinin bildirdiğine göre 2,5 yıl gibi çok kısa sürede, denizin 4 bin metre altından gazı çıkarıp şebekeye bağlamayı başardılar." değerlendirmesinde bulundu.

Gaz arama çalışmalarına riyaset eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, eski ve yeni bakanlara, kurumlar ile işçi ve mühendislere şükranlarını dile getiren Destici, "Türkiye için büyük bir kazanç. Çünkü bizim dış ticaretteki açığımızın en büyük kalemi enerjiydi. Bu sayede o açığın bir kısmı kapatılmış olacak. Yine bakanımızın verdiği bilgi, 35 yıl boyunca bütün konutlarda kullanılmaya yeterli derecede bir gaz olduğunu söylediler. Bu da çok güzel. İnşallah yeni gaz yatakları, rezervler bulunduğunda daha da mutlu olacağımızı ümit ediyorum." diye konuştu.

- "ÇIKAN GAZIN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLAR"

BBP Genel Başkanı Destici, bayram sabahı siyaset üzerinden sert eleştiriler yapmak istemediğinin altını çizerek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışından 300 milyar dolar getireceğine ilişkin açıklamasına değinen Destici, şunları kaydetti:

"Tabii kaynağı belli değil. Kimden alacak? Kime verecek? Hangi şartlarda alacak? Yüzde kaçla borçlandıracak? Karşılığında ne verilecek? Bunların hepsi muamma. Fıkra gibi yani. Bunları da bir açıklasa biz de öğrensek. Artık bizim o devirleri kapatmamız lazım. Yani dışarıdan böyle yüksek faizlerle ya da işte Türkiye'yi bir takım kararlara mahkum edecek bu tür parasal ilişkiler değil. Biz kendimiz çalışacağız, kendimiz üreteceğiz, kendimiz kazanacağız. Şimdi orada 300 milyar dolardan bahsediliyor. Onun da aslı astarı yok. Burada çıkan gazın değeri 1 trilyon dolar. Kimseye minnet etmeden kendi gemilerimizle, kendi sahamızda, kendi şirketlerimiz, kendi mühendislerimizle çıkarıp işleteceğiz. Bizim bu işlere yoğunluk vermemiz lazım. Orada onların bir sloganı da var. O da neydi biliyorsunuz. 'Her arayan bulamayabilir ama ancak da arayanlar bulur.'. Aradılar aramaya devam ediyorlar, buldular, bulmaya da devam edecekler inşallah. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olsun diyorum." dedi.

- "CUMHURBAŞKANIMIZ YÜZDE 51-53 ARASI OYLA İLK TURDA KAZANACAKTIR"

Destici, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülke, millet ve tüm vatandaşlar için hayırlı olmasını dileyerek, "Tabii 14 Mayıs'ta iki sandık gelecek önümüze. Bir sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Bizim Cumhur İttifakı partilerimizin ortak adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Yani hem AK Parti'nin hem Büyük Birlik Partisi'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Biz de seçimin bu ayağında Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de ilk turda seçilmesi için arkadaşlarımızla birlikte sahada tüm gayreti gösteriyoruz. İnanıyorum ki benim sahada da gördüğüm budur. Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 51-53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır. Hem saha sonuçları, hem sahada gördüğümüz bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

-"BİZ BARAJA TAKILMIYORUZ"

Seçimin bir de ikinci ayağı olduğunu hatırlatan Destici, "Burada da bizim ittifakımızda olan dört parti de, Büyük Birlik Partimiz de seçimlere kendi logomuzda kendi adaylarımızla giriyoruz. İstanbul'da da 3 seçim bölgesinin üçünde adayız. 1. bölgeden de ben adayım. Yine benimle birlikte orada 34 arkadaşım daha var." dedi.

Türkiye'nin diğer illerinde de BBP'nin sahada olduğunu ifade eden Destici, hem seçimin cumhurbaşkanlığı ayağını kazanacaklarını hem de Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu koruyup daha da arttıracaklarını söyledi.

BBP olarak bugüne kadar aldıkları en yüksek oyu almayı hedeflediklerini dile getiren Destici, "Çünkü 30 yıl sonra ilk defa barajsız bir seçime giriyoruz. Cumhur İttifakı'nın içinde olduğumuz için yüzde 7'lik ülke barajı bizi etkilemiyor. Biz baraja takılmıyoruz. Sadece illerde ya da seçim çevrelerinde milletvekili seçilmeye yetecek kadar oy aldığımızda Büyük Birlik Partisi o ilden ya da seçim çevresinden milletvekili çıkarıyor pek çok seçim çevresinde bunu başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.