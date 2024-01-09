Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2023 yılında Türkiye'nin terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Destici, terörle topyekün mücadele edilmesi halinde sonuç alınabileceğini, Türkiye'de ise terörle mücadelenin bir ayağının eksik kaldığını savundu. Destici, "Hala Meclis'te terör örgütünün partisi var. Hala bu partinin milletvekili Meclis Başkanvekilliği yapıyor." diye konuştu.

Siyasi partilere yapılan Hazine yardımına değinen Destici, bu yardım parasının 700 milyonluk kısmının DEM Parti'ye gideceğini söyledi. Destici, "Türkiye, terör örgütünün partisine 700 milyon veriyor. Niye? Terör örgütünü daha iyi savunsun diye. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz." görüşünü dile getirdi.

- "CEZA KESİNLEŞMEMİŞ OLSAYDI BUNU YAPABİLİRDİ"

Anayasa Mahkemesinin, Can Atalay hakkındaki ikinci "hak ihlali" kararı ile Yargıtay'ın kararını hatırlatan Destici, "Anayasa Mahkemesinin bu konudaki kararını ve ısrarını anlamakta zorluk çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Can Atalay ile ilgili kararın kesinleştiğini bildiren Destici, "Cezanın kesinleştiği yerde Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı vermesi kabul edilebilir değil. Ceza kesinleşmemiş olsaydı bunu yapabilirdi." dedi.

Anayasa Mahkemesi gibi Yargıtay'ın da bir üst mahkeme olduğunu belirten Destici, bu mahkemelerin görev alanlarının belli olduğunu kaydetti. Destici, "Anayasa Mahkemesinin, Yargıtay'ın alanına müdahale ettiğini düşünüyoruz. Kendisini Yargıtay'ın yerine koyduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Anayasa Mahkemesine "18 yıl ceza almış birisini neden Anayasa Mahkemesi kurtarmaya çalışır?" diye soran Destici, "Anayasa Mahkemesi Can Atalay kararı ile sınıfta kalmıştır." ifadesini kullandı.

- "GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞ OLDU"

Genel seçimlerdeki ittifakların yerel seçimlerde de devam ettirilmeye çalışıldığını anımsatan Destici, Millet İttifakı'nın dağılmış bir görüntü içerisinde olduğunu kaydetti. Destici, "CHP'nin, seçimleri kazanmak için bu şartlarda PKK'nın siyasi partisiyle işbirliği yapmak dışında bir seçeneği kalmadı gibi gözüküyor. CHP'nin bundan bir şikayeti de yok. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu dönemdeki politikalar, Özgür Özel'in genel başkan olduğu dönemde de devam ettiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın mahkemede yaptığı savunmaya tepki gösteren Destici, "Sempatik birtakım hareketler yaptırdılar. Terör örgütüne karşı, terör istemiyor gibi... Mahkemedeki savunmasındaki ifadelerle ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı olduğunu ortaya koydu. En son Özgür Özel, selam verdiklerinin arasından Demirtaş'ı çıkarmış, herhalde diğerleri de çıkaracak. Gerçek yüzünü göstermiş oldu." diye konuştu.

-"CUMHUR İTTİFAKI HASSASİYETİNİ TAŞIYARAK SEÇİME HAZIRLANIYORUZ"

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimine değinen Destici, "Hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Murat Kurum başta olmak üzere diğer büyükşehir başkan adaylarını arayarak, hayırlı olsun dileklerimi ilettim." dedi.

51 ilin il genel meclisi üyeliği ve büyükşehirlerin meclis üyeliği için seçimlerine kendi adayları ile gireceklerini bildiren Destici, buralarda da işbirliği olabileceğinin altını çizdi. Destici, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarıyla ilgili, iddialı oldukları her yerden aday çıkarmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Partisinden bir heyetin AK Parti heyetiyle de görüşmelerinin devam ettiğin belirten Destici, "İki, üç görüşme yapıldı. Bugün yarın bir görüşme daha yapılacak. Bu görüşmelerde bu işin daha da ete kemiğe bürüneceğini zannediyorum." diye konuştu.

Kazanacakları yerlerde aday koyacaklarını vurgulayan Destici, bunun dışındaki yerlerde "Cumhur İttifakı hassasiyetini taşıyarak seçimlere hazırlandıklarını" belirtti.

Bir gazetecinin, "İfade ettiklerinizden yola çıkarak İstanbul'dan aday çıkarmayıp Murat Kurum'u destekleyeceğinizi söyleyebilir miyiz?" sorusuna Destici, "Bunu söyleyebilirim, bunda bir beis yok. Heyetlerimiz görüşmelerine devam ettiği için bu görüşmeler bittiğinde bunu söylemek daha doğru olur. Ama bizim eğilimimiz bu yönde." yanıtını verdi.

Destici, Sivas'ta, il ve ilçe belediyelerinde adaylarının olacağını bildirdi.